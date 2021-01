Se conoció un repudiable audio del médico de Maradona antes de su muerte

En los últimos días se conocieron los chats que mantuvieron Leopoldo Luque y Agustina Cosachov el 25 de noviembre, día del desenlace fatal de Diego Maradona. Luque y Cosachov, la psiquiatra del Diez, cruzaron mensajes de textos, pero también audios que relatan el minuto a minuto de lo que va sucediendo.

“Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, el Negro, yo y Monona (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”, narró Cosachov.

Y Luque contestó: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

Según informó Infobae, este material está incorporado al expediente y fue valorado como de interés por los fiscales. Se extrajo de la pericia oficial que además fue entregada a las partes incorporadas a la causa como particulares damnificados.

Además de la conversación con la psiquiatra, Luque se comunicó con otras dos personas para informarles lo que estaba sucediendo cuando todo estaba repleto de incertidumbres.

Audio 1 a un colega: “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”.

Audio 2, en respuesta a un mensaje de WhatsApp preguntando si era verdad lo que decía la televisión: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Infobae resaltó que no se descarta que en los próximos días los ya acusados Luque y Cosachov sean llamados a indagatoria, mientras se espera por la junta médica que defina si hubo o no mala praxis para determinar la imputación de homicidio culposo.

