"No veía la hora": el Kun Agüero le dio la mejor noticia al City de Pep Guardiola

El 3 de enero, en el triunfo del Manchester City por 3 a 1 ante el Chelsea en Londres, Sergio Agüero sumó apenas cinco minutos de juego y a día de hoy ese fue su último partido en los Citizens, ya que luego estuvo en el banco ante el Manchester United por la EFL Cup y luego entró en cuarentena por contacto estrecho con un positivo de coronavirus.

Tras varios días aislados, el pasado 21 de enero el goleador histórico del conjunto inglés informó que dio positivo de covid-19 y su ausencia se estiró más de lo esperado, pero hoy el ex delantero de Independiente le dio la mejor noticia a Pep Guardiola y a los hinchas del City, ya que está recuperado y volvió a los entrenamientos.

A través de su cuenta de Twitter, el atacante de los Citizens y de la Selección argentina escribió: "Ya recuperado del COVID-19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros".

"No veía la hora de volver", agregó el ex Atlético de Madrid, quien atraviesa una temporada marcada por lesiones y dificultades para retomar su lugar en el once titular del Manchester City, líder de la Premier League, perseguido por el United. Es que en la actual temporada solo convirtió dos goles en Champions League: frente al Porto y al Olympique de Marsella, pero hace un año que no anota en la Premier League, desde el 21 de enero 2020 ante el Sheffield United.

El próximo 24 de febrero, Manchester City visitará a Borussia Monchengladbach por la ida de los octavos de final de la Champions League, certamen que nunca pudo conquistar. Además, en marzo, Agüero aspira a ser convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, en la que Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil.