La curiosa participación de Gallardo para que Palmeiras sea campeón de la Libertadores

Luego de la eliminación de River a manos de Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2020, se lo vio al técnico del Verdao, Abel Ferreira, consolar a su colega Marcelo Gallardo en una intensa charla en el campo de juego, aunque se desconocía qué le dijo,

En las últimas horas, luego de que Palmeiras se consagrara campeón del certamen tras vencer por 1 a 0 a Santos sobre el final del encuentro, el entrenador le dedicó el triunfo a Gallardo y confesó qué le dijo aquella vez.

"Mucha gente me preguntó qué le dije a Gallardo. Dije que íbamos a ganar y dije que se lo iba a dedicar a él. Porque si hoy soy mejor entrenador es por él", aseguró Ferreira en conferencia de prensa confesando una incidencia indirecta del técnico de River en el logro conquistado.

Ahora, el Verdao deberá disputar el Mundial de Clubes que se desarrollará en los próximos días en Qatar. Al respecto, Ferreira manifestó: "Aún no estudié a los rivales. No estoy preparado para responder a esa pregunta. Vamos a disfrutar ahora del título y después me prepararé para responderla".

Por último, también recordó a su antecesor al mando del primer equipo del Palmeiras que fue despedido en octubre: "Este camino lo comenzó Vanderlei Luxemburgo. Cuando yo asumí el equipo de Palmeiras ya estaba con todas las condiciones para ser campeón", aseguró.