Insólito: Solari limpió a Sergio Díaz y quiere a otro ex Real Madrid para reforzar el plantel

De cara al Guard1anes 2021 de la Liga MX, el Club América busca cerrar un refuerzo más para retirarse del mercado de pases. En este sentido, ya tendrían al apuntado por el cuerpo técnico en carpeta.

Es que Santiago Solari quiere tener un mediocampista de confianza entre sus filas y rápidamente pensó en Cristian Benavente, con quien coincidió en el Real Madrid.

El futbolista peruano se desempeña actualmente en el Royal Antwerp, que milita en la Primera División del fútbol belga.

Según indica la prensa mexicana, el club ya habría comenzado las tratativas para quedarse con los servicios del jugador.

Sin embargo, también hay un plan B. En caso de que las transacciones no prosperen, en el club piensan una segunda opción para cubrir ese puesto. Si bien el nombre no ha trascendido, se supo que se trata de un mediocampista español. ¿Será también un ex Real Madrid?

Cabe destacar que el América tiene llenos todos los cupos de extranjeros, por lo que debería desprenderse de algún jugador. Los apuntados para salir son Andrés Ibargüen y Sergio Díaz, el ex Real Madrid que Solari limpió dos veces (primero en España y ahora en México).