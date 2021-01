Palmeiras, decidido a arruinarle la vida a River y a Gallardo

El Palmeiras de Brasil parece que no quedó conforme con haber arruinado las aspiraciones de River Plate al eliminarlo de la Copa Libertadores en semifinales, con humillación a domicilio incluida, y ahora va a la carga con todo por el principal refuerzo que Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia.

Es que esta semana empezó a sonar con fuerza el nombre de Agustín Palavecino, volante ofensivo argentino del Deportivo Cali, a quien el propio DT ya contactó personalmente y llevó al jugador a pedirle al presidente del club colombiano que no le niegue la posibilidad de jugar en River.

Sin embargo, mientras en Núñez buscan la forma de llegar a los números que pretenden en Cali, donde ya rechazaron las dos primeras propuestas, desde Colombia aseguran que ya tienen una oferta del Palmeiras, que estaría dispuesto a pagar los 5 millones de la cláusula de rescisión del jugador surgido de Platense.

El contrato de Palavecino con Deportivo Cali finaliza el 31 de diciembre, por lo que a partir del 1 de julio tendrá libertad para negociar con cualquier club para irse libre el 1 de enero de 2022. En medio de esa situación, River aguarda la renovación del vínculo para poder acordar un préstamo con opción de compra.

La primera oferta del Millonario fue insuficiente, ayer la mejoraron y ofrecieron 350 mil dólares por la cesión y cerca de dos millones más por la mitad del pase, pero los colombianos volvieron a decir que no. Por estas horas la negociación está frenada y no descartan que la oferta del Palmeiras no sea real y sólo se trate de una maniobra para presionar a la dirigencia del Millonario.