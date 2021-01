Lo liquidó: Miguel Herrera reconoció quién fue su peor error en el América

Miguel Herrera, ex entrenador del Club América cesado luego de los fracasos en el Guardianes 2020 y en la Concachampions, hizo un repaso de su gestión en el cuadro Azulcrema y no le escapó a la autocrítica al reconocer cuál fue su peor error al frente del equipo y explicar los motivos de su opinión.

En una entrevista concedida al streamer Mimo el Águila, el Piojo no tuvo problemas en reconocer que uno de sus mayores errores fue haber dado el ok para la contratación de Sergio Díaz, al que aceptó como refuerzo después de haber visto un solo video y por el antecedente de que pertenecía al Real Madrid.

"Es una situación difícil con ese muchacho. Estaba en una junta con Baños buscando gente para el América, y dice 'mira, nos están prestando este jugador'. Nos ponen el video y vimos que tenía buenas cosas. '¿Quién nos lo presta?' y respondieron que el Real Madrid y pues que venga", relató el Piojo sobre la llegada de Díaz al club.

Herrera señaló que no tardó demasiado en percatarse "la poca actitud" del futbolista, quien terminó siendo una muy mala contratación, algo que se confirma con que el nuevo entrenador, Santiago Solari, no lo tiene en cuenta. "Ahora llegó un técnico que lo conoce, que lo tuvo allá, que lo conoce desde que llegó allá, no ha vuelto a aparecer", agregó el Piojo.

"No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio, sin embargo sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir", concluyó Herrera muy autocrítico de su decisión.