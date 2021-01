Emotivo homenaje de los vecinos de Godoy Cruz a Ernesto Contreras

El ex ciclista Ernesto Contreras, fallecido el pasado 25 de octubre a los 83 años, llevó a Mendoza a lo alto de la competencia de élite. Ganador del Cruce de los Andes en dos oportunidades (1968/1973), fue uno de los ídolos de la provincia y fue tal la marca que dejó en la vida de los mendocinos que los homenajes surgieron para plasmar su obra.

El Velódromo Provincial inaugurado en 1995 lleva su nombre, al igual que el nuevo tramo de la Ciclovía que conecta Godoy Cruz con Ciudad de Mendoza, y ahora en el barrio Vandor, un grupo de vecinos juntó firmas para plasmar la obra del ciclista y recordarlo en la posteridad. Marcelo Carreño, vecino de la zona, señaló "cuando falleció Contreras juntamos firmas para hacerle un reconocimiento y darle una sorpresa a los hijos y a la esposa".

Su hijo Omar Contreras, DT de la Selección Argentina de Ciclismo en ruta categoría élite y Sub-23, recuerda a su papá y cuenta que el recibimiento luego de una competencia lo marcó, ya que había más de 100 mil personas. "Me despertó el deseo de ser ciclista como él, así que cuando tuve la edad para empezar a competir, a los 14 años, me enseñó a andar en bici y eso me formó como persona y su ejemplo me llevó a ser un deportista élite".

"Mi papá en realidad era de la gente, del pueblo. Todo lo que se hizo desde que falleció fue por el amor que le tenían y obviamente el Estado estuvo de acuerdo también", señaló.

Elías Rodriguez, artista que pintó el mural, habló de cómo fue la experiencia: "La idea fue un poco charlada con Marcelo, él quería la imagen de Contreras con alas y que estuviera en el cielo junto a la imagen de la hija representada con una estrella, de modo que Contreras va a su encuentro”.

La hija menor de Ernesto, atleta de velocidad, tuvo un accidente automovilístico en el 2014 y falleció tras días de estar en terapia intensiva.