Rompió el silencio: Pol Fernández confesó dónde seguirá su carrera y apuntó contra todo Boca

El futuro de Pol Fernández levantó múltiples y variadas especulaciones, sospechas y rumores. La salida conflictiva del futbolista de Boca a fines del año 2020 resonó en todo el mundo del fútbol y desató los interrogantes sobre dónde continuaría su carrera.

Si bien ya había desmentido algunas versiones que lo acercaban a River, en los últimos días los rumores volvieron a crecer y Fernández debió salir nuevamente a dar su versión de los hechos.

"Me decido por Cruz Azul porque puedo aportar mi granito de arena, mis compañeros tienen las mismas ganas que yo. Tenemos un muy buen plantel", manifestó en diálogo con TNT Sports poniéndole fin a las versiones que circulan. "Agradezco a los clubes que se interesaron en mí, pero voy a continuar acá y voy a dar lo mejor", añadió.

Por otro lado, el futbolista apuntó al Xeneize y relató cómo fue que terminó su relación contractual: "Yo fui al club a préstamo con opción de compra en diciembre, pensando mi entorno que iban a hacer uso de la opción para que siguiera en el país, yo estaba contento. Recibí un llamado diciéndome que tenía que firmar una extensión del préstamo, yo pensé que iba a ser la compra definitiva. El Consejo de Fútbol me quiso explicar, yo les dije que hablaran con mi papá. Pasaron las semanas y a mi papá no lo llamaron de Boca. Me volvieron a hablar a mí y les repetí que se comunicaran con él, porque yo no entiendo de eso, para eso tengo gente que trabaja conmigo. Y un día me llamaron diciéndome que si quería no fuera más al club porque no iba a jugar más".

"Yo tengo mi forma de ser, estoy tranquilo con que no me manejé por teléfono", sentenció Pol. "Con Riquelme hablamos hace no mucho y la relación quedó como jugador y dirigente, nada más", contó con respecto a Juan Román.

"Ojalá me hubiesen contado las razones por las que cambiaron las condiciones. Yo nunca recibí ninguna propuesta formal del club, nunca tuve un contrato en la mano para continuar. Nunca pude tomar la decisión yo", confesó Fernández. Y agregó: "Me hubiese gustado terminar de otra manera, adentro de la cancha y jugando un último partido".