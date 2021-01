La polémica exigencia del padre de Mbappé que despertó la bronca en Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé, figura del PSG, es el gran objetivo del Real Madrid, sin embargo su posible llegada podría complicarse a raíz del pedido del padre del jugador para percibir un dinero tanto para salir del club parisino como para arribar al español.

En ese sentido, el diario deportivo catalán Sport destacó que Mbappe "aún no sabe si renovará su contrato con el PSG que vence el 30 de junio próximo o bien buscará ser transferido".

"El posible traspaso del jugador francés al Real Madrid no será sencillo ya que le padre de Mbappe, que además lo representa, quiere percibir una prima tanto para dejar el PSG como para arribar a Madrid", añadió Sport.

En el marco de la crisis económica que viven los principales clubes de Europa por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, parecería difícil que Mbappé pudiera llegar al Real Madrid en esas condiciones, mientras el PSG, actual líder de la Ligue 1 de Francia, hará todo lo posible para retenerlo.

El delantero francés sigue sin renovar con el PSG y avisó que no lo hará hasta no tener bien en claro que quiere quedarse en París varios años más: "No quiero renovar y al año decir que me quiero ir. Si firmo, es para quedarme. Eso merece una reflexión".

Su contrato finaliza en junio de 2022 y el PSG está en una encrucijada: si no renueva, debe venderlo a mitad de año o se arriesga a que se vaya gratis un año después, por eso Real Madrid apuesta a buscarlo en el verano europeo.