Tensión en Australia: Rafa Nadal se cansó y apuntó contra Novak Djokovic

Rafael Nadal habló con ESPN desde Australia y se refirió a la compleja situación que viven los tenistas que se encuentran en un estricto aislamiento por diferentes brotes de coronavirus de cara al primer Grand Slam del año.

En primer lugar, el español apuntó contra Novak Djokovic, quien había publicado una carta en sus redes sociales con peticiones para los 72 deportistas confinados: "Algunos necesitan hacer público todo lo que hacen para ayudar a los demás. Otros lo hacemos de una forma más privada sin tener que publicar o publicitar todo lo que vamos haciendo. Las llamadas que hacemos para ayudar a los jugadores más desfavorecidos, algunos no tenemos la necesidad de querer hacerse propaganda con ello".

Por otro lado, también habló sobre las constante quejas entre los tenistas: "Las quejas son entendibles y totalmente respetables. Dónde está la línea de privilegios o no privilegios sí que ya es un poco diferente. Y yo tengo una visión distinta a la de otros tenistas".

Y continuó: "En Adelaida, las condiciones han sido mejores que la mayoría de jugadores en Melbourne. Pero hay jugadores en Melbourne que tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas, otros tienen habitaciones más pequeñas y no pueden tener contacto con su entrenador y su preparador físico. ¿Dónde está la línea? Es un tema de ética. Cada cual tiene su propia opinión y todas son respetables. Se ha hablado de que los de Adelaida tenemos condiciones mejores, pero no he oído hablar a ningún jugador de Melbourne que algunos tienen habitaciones mucho mejores que otros. No he visto a algunos de los que se han quejado tanto de las condiciones de Adelaida quejándose de las condiciones de los más de 20 tenistas confinados sin entrenar".

"Siempre las quejas llegan desde una posición de desventaja. A la ahora de hablar de 'fair play' o de igualdad de condiciones, la gente no tiende a quejarse por la posición de los que están peor que ellos. Al final todos intentamos sacar el máximo rendimiento posible dentro de nuestras posibilidades y ayudarnos entre nosotros", explicó para cerrar.