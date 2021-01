Insólita confesión del Patrón Bermúdez sobre su cruce con Carlos Tevez

A mediados del año pasado, mientras Boca Juniors y Carlos Tevez intentaban ponerse de acuerdo en la renovación de su contrato, Jorge Bermúdez salió a embarrar la cancha públicamente. El ex defensor y actual integrante del Consejo de Fútbol del club brindó una entrevista a TyC Sports en la que le recordaba al Apache que cuando llegó la actual dirigencia era un "ex jugador", pidiéndole que sea agradecido.

Pasado el tiempo, días después de ganar la Copa Maradona, el Patrón hizo una confesión insólita ya que las aguas parecían calmadas. "Yo no me arrepiento de nada", respondió Bermúdez al ser consultado sobre el tema en diálogo con Mundo Boca Radio. "Siempre dije la verdad y no tengo ninguna diferencia particular con Tevez. Yo estoy en el Consejo de Fútbol para defender la institución y estoy feliz con Carlitos porque nos representa a todos adentro de la cancha", agregó.

Luego, el colombiano se justificó argumentando que "lo del ex jugador lo decía todo el mundo, cuando lo dijimos nosotros fue un escándalo", aunque ese no fue el único ataque contra el capitán ya que, a través de Twitter, también disparó al citar una nota en la que se postulaba a Tevez como futuro presidente de Boca, en principio por la actual oposición.

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer (...) No podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros", había escrito por entonces.

Finalmente, el capitán bicampeón de la Libertadores de la mano de Carlos Bianchi cerró con un mensaje de paz para Carlitos. "Queremos que juegue hasta el ultimo partido, no se retire nunca o siga trabajando para el club si es lo que quiere", concluyó.