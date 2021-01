Gerardo Werthein despejó todas las dudas, ¿se hacen los Juegos Olímpicos?

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró hoy que "lo único que está en discusión es cómo se harán los Juegos" Tokio 2020, con lo que descartó los rumores de una cancelación definitiva por la pandemia de coronavirus.

"No sé quién habrá sido la persona que le dio la información al Times, pero es un poco temerario decir que se van a cancelar los Juegos. Estas cosas no construyen. Lo que queda claro es que el primer ministro (Yoshihide) Suga y la ministra (a cargo de los Juegos, Seiko) Hashimoto, lo desmintieron, como también la gobernadora de Tokio (Yuriko Koike) y el propio COI", explicó.

En una entrevista exclusiva con la agencia Télam, el directivo adelantó que el COI colaborará, de ser necesario, en proveer la vacuna para los miembros de la comunidad olímpica de aquellos países con problemas de acceso a las dosis y consideró que la vacuna "no va a ser un requisito indispensable" para participar de la competición.

"Estamos convencidos de que no va a ser un requisito indispensable sino una decisión voluntaria de los deportistas, pero creo que es una medida de protección muy importante. No se va a excluir a nadie por no vacunarse, a menos que las autoridades japonesas no dejen entrar a nadie sin vacuna, pero no creemos que eso sea lo que ocurra", contó.

Admitió que Tokio 2020 serán "unos Juegos atípicos" ya que las autoridades japonesas y el COI trabajan para que "haya un nivel de público" que podrá variar según la característica del lugar de competencia, sea cerrado o abierto e informó que las delegaciones nacionales serán "testeadas diariamente" con el objetivo de convertir a la Villa Olímpica en sitio libre de Covid-19.

"Las delegaciones van a llegar al país y se van a instalar en algunas de las prefecturas, dentro de un centro de alto rendimiento, y se van a testear diariamente. Desde allí se van a mover con medios de transporte dedicados, no van a tener contacto con los medios de transporte masivos, hasta que ingresen, todos testeados, para que la Villa pueda ser un lugar estéril", cerró.