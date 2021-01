Liverpool perdió en Anfield y Jürgen Klopp atraviesa su primera crisis

El Burnley se impuso por 1-0 en Anfield, poniendo fin a la racha de 68 partidos invicto del Liverpool en su estadio, este jueves en partido de la 18ª fecha de la Premier League.

Esta derrota, que llegó tras un penal cometido por el arquero brasileño Alisson y que transformó Ashley Barnes en el tramo final del encuentro (83), deja a los 'Reds' en la 4ª plaza de la clasificación, a 6 puntos del líder Manchester United. Manchester City y Leicester, segundo y tercero con 38 puntos, también están por delante del Liverpool, que suma solo 34 unidades.

Pero lo peor para los 'Reds' es que esta derrota no hace más que revelar que el equipo de Jürgen Klopp, vigente campeón inglés, está en crisis de resultados y ya son cinco jornadas sin ganar (dos derrotas y tres empates). Y el próximo domingo el Liverpool visitará Old Trafford, aunque el encuentro frente al United corresponde a la cuarta ronda de la FA Cup y no al campeonato.