El jugador de la Selección Argentina que espera el llamado de Riquelme

Walter Kannemann habló de su futuro en una entrevista concedida al portal 90min.com. El central argentino de Gremio habló de Boca, pero también de la posibilidad de volver a Argentina para jugar en San Lorenzo o en otro equipo.

El zurdo de 29 años contó que tiempo atrás ya hubo un acercamiento del Xeneize. "Algún contacto con mi representante tuvieron en Boca, es lo máximo que sé. Si estuvo cerca o no es otro tema", reveló y agregó: "¿Si me llama Riquelme iría a Boca? Lo atenderé, todo el mundo sabe la clase de jugador que fue, pero de ahí a decir alguna otra afirmación es muy difícil".

"No le cierro las puertas a ningún club de Argentina. En Brasil estoy muy feliz, en San Lorenzo también lo fui. Mi idea es algún día volver al país, pero si me preguntás a qué club, no lo sé", agregó. En la misma entrevista habló de la Selección Argentina dijo ser un privilegiado por ser parte del ciclo de Lionel Scaloni.

"Es un sueño, un privilegio. Nunca tuve la posibilidad de ir a selecciones menores y poder ser convocado a la mayor me pone muy contento, disfruto mucho cuando voy. Scaloni es un entrenador que no ha tenido experiencia pero los números lo avalan y ha estado a la altura", concluyó Kannemann.