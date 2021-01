Lionel Messi fue incluido en el "equipo ideal" del 2020 y generó controversia

Lionel Messi fue incluido por otro año más en el "equipo ideal" 2020, según publicó la Unión Europea de Fútbol (UEFA) en su página web. El capitán del Barcelona fue reconocido por los aficionados como uno de los mejores jugadores del mundo en el 2020, aunque su elección generó controversia.

El astro argentino no tuvo una buena temporada, fue parte del papelón histórico ante el Bayern por la Champions League y no consiguió títulos con el club culé. Para muchos no debía integrar esta lista aunque, pese a su irregular temporada, con algunos destellos siguió demostrando toda su calidad.

Además de Messi, el equipo ideal de la UEFA tiene una presencia mayoritaria de jugadores del Bayern de Múnich de Alemania, club que ganó la última Liga de Campeones. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Robert Lewandowski y Thiago Alcantara (hoy en el Liverpool inglés), recibieron el apoyo de los fanáticos para entrar en el once ideal del 2020.

El resto de futbolistas que completan el equipo ideal de la UEFA en 2020 son Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Neymar (PSG), formando un equipo de ensueño que "difícilmente" tendría rival, destaca hoy el diario español Mundo Deportivo.

El Equipo del Año de la UEFA refleja los votos de los fanáticos y fue validado con las opiniones del panel de observadores técnicos del máximo organismo del fútbol europeo durante el 2020.