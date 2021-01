¿Éxodo en Boca? Cuatro referentes del plantel pusieron en duda su continuidad

Boca se debate entre alegr韆s y tristezas. Si bien logr quedarse con el t韙ulo de campe髇 de la Copa Maradona, tras vencer a Banfield por penales en la final, la eliminaci髇 por Copa Libertadores ante el Santos de Brasil sigue siendo un fantasma que acecha.

En este contexto, cuatro referentes de plantel decidieron romper el silencio y hablar con la prensa, para hacer sus propios an醠isis. Adem醩, dejaron pistas sobre su futuro que, en algunos casos, no estar韆 cerca del Xeneize.

Cali Izquierdoz: "Si no le gan醔amos a Banfield iba a ser una carnicer韆", comenz diciendo a ESPN. Y explic: "No es f醕il adaptarse al Mundo Boca, es una presi髇 competir al cien por ciento cada d韆, ac no te podes relajar. Ten閟 que dar lo mejor para poder estar en el equipo".

Con respecto a la eliminaci髇 ante el Peixe, sostuvo: "Nos dimos un golpe duro, quer韆mos llegar a la final de la Libertadores, competir de igual a igual con todos los rivales. No salieron las cosas como pensamos. Nos doli, nos duele y seguimos masticando bronca".

Toto Salvio: "Sentimos una felicidad enorme despu閟 de ganar y, no te voy a mentir, alivio. Despu閟 de lo que hab韆 pasado, no solo para los hinchas, para nosotros tambi閚, hab韆 que ganar", inici tambi閚 en di醠ogo con ESPN. Y luego apunt: "Me hago cargo de la acci髇 que tuve yo, que no corro. Comet un error pero ten韆 cinco jugadores atr醩. Como equipo pod韆n hacer un poco m醩. Ten韆 a toda la defensa atr醩. No dej al equipo mal parado".

"Estoy bien en Boca, feliz. No puedo decir que me voy a quedar porque uno no sabe qu va a pasar, pero me voy a presentar en la pretemporada. Estoy en el club m醩 importante de la Argentina. Econ髆icamente seguro que algo de Arabia es mejor. Yo ac estar ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica", alert sobre la posibilidad de emigrar.

Mauro Z醨ate: "Estando as en Boca no me sirve seguir. Eso lo sabemos todos, no tengo ni que esconder esa respuesta. En su momento decid quedarme por lo que habl con Miguel (Russo). Despu閟 no termin siendo lo importante que quer韆 ser jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa, pero eso se hablar en estos d韆s tanto con Miguel como con el Consejo pero sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar. Hablamos tranquilos, vemos lo que es mejor para el club, lo que es mejor para m y llegamos a un acuerdo sin ning鷑 problema", sostuvo.

Franco Soldano: "Mi deseo m醩 all de junio es quedarme en Boca porque soy hincha del club y siempre fue mi sue駉 jugar ac. Pero s que me lo tengo que ganar porque Boca te exige d韆 a d韆. Es tan grande que todo parece poco", se馻l en declaraciones a Club 94.7.

"No va a haber otro Palermo. Benedetto era otro tipo de goleador. Boca cuando me fue a buscar a m no buscaba un goleador. Wanchope es goleador. Prefiero que si el d韆 de ma馻na alguien pregunta por m diga que no hice goles, pero que fui buena persona. No me gustar韆 que digan que hice quince goles y que divid el vestuario y fui mal compa馿ro", finaliz.