El espectacular gol de arco a arco que recorre el mundo

Tom King realizó un saque de arco sin pensar en lo que iba a pasar segundos después. El joven arquero convirtió un gol espectacular de arco a arco, en el marco de la cuarta división del fútbol inglés.

En un partido clave por el liderato del campeonato, King adelantó al Newport County que alcanzaba el primer puesto, pero el Cheltenham logró igualar el resultado.

Al finalizar el encuentro, el arquero brindó una conferencia de prensa en la que reconoció: “Los muchachos me preguntaban por qué no celebraba, pero hasta le pedí disculpas (a Griffiths) después del partido. Dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo pediría”.

“Se sentía raro, no sabía cómo reaccionar. Los chicos decían que debería haber corrido hasta la otra esquina para una celebración”, agregó.

El gol

La pelota cruzó todo el campo, picó a centímetros del área y le pasó por arriba a Joshua Griffiths, quien calculó mal y no pudo despejar el balón a pesar de estirarse e intentarlo.