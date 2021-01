El consejo de Rivaldo a Messi que puso en alerta a todo Barcelona

El futuro de Lionel Messi es una incógnita, más aún con el atraso de las elecciones del Barcelona. El temor a que se acabe marchando tras acabar su contrato está ahí, y lo que suceda después será sin dudas la noticia futbolística del año. Si esto ocurre, ahí quiere estar el Paris Saint-Germain.

El que se refirió al tema fue Rivaldo, el brasilero que ganó el Balón de Oro en 1999, campeón con la Selección en el Mundial de Corea-Japón 2002, por ejemplo. "El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Lionel Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado".

"Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Tiene un poco menos de nivel que LaLiga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions", dijo.

Además, Rivaldo insistió: "El PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora y además ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG".

"Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, yo no le daría más importancia. Son cosas que a veces pasan en el punto y punto. No hay que buscarle tres pies al gato", cerró Rivaldo en referencia a la expulsión del "10" en la Supercopa de España.