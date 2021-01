¿En qué quedamos? Pol Fernández estaría cada vez más cerca de River

La salida de Pol Fernández de Boca Juniors ha sido más que conflictiva. Desde el Xeneize querían hacer uso de la opción por el futbolista, pero él decidió no renovar su contrato, retornar al Cruz Azul de México y ahí evaluar su futuro fuera de la Argentina. Por esta decisión, desde el Consejo de Fútbol de Boca resolvieron marginar a Fernández del plantel hasta que finalmente abandone el club.

"Boca Juniors informa en relación a Guillermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020", había comunicado el Xeneize en noviembre.

Los rumores sobre su futuro no tardaron en llegar y hay uno en particular que pisa fuerte. Resulta que desde ese momento comenzó a especularse con una posible llegada del futbolista al clásico rival, River Plate.

En aquel entonces, fue el mismo Fernández quien rompió el silencio y salió a aclarar que su carrera no continuaría en Argentina, por ende tampoco en el Millonario: “Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes. Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club”.

Sin embargo, en las últimas horas el rumor floreció. La bomba la tiró el periodista Flavio Azzaro, quien publicó en su cuenta de Twitter: "Me dicen que lo de Pol Fernández a River ya está".

Me dicen que lo de Pol Fernández a #River ya está. pic.twitter.com/LwAI2s2aeU — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) January 2, 2021

Por su parte, una hora después, el periodista Federico Rodas también se manifestó al respecto en la red social del pajarito diciendo: "Lo más seguro es que Pol Fernández NO siga su carrera en Cruz Azul y se asoma River como una posibilidad".

Lo más seguro es que Pol Fernández NO siga su carrera en Cruz Azul y se asoma River como una posibilidad. — FEDE RODAS (@federodas) January 2, 2021

Será cuestión de tiempo. Lo cierto es que hoy, Boca y River se miden en un nuevo Superclásico en la Bombonera. Pol Fernández, ¿a quién apoya?