Zidane se lavó las manos en conferencia de prensa: "Los jugadores tienen..."

El Real Madrid tendrá su debut en una nueva edición de la Copa del Rey este miércoles desde las 17 (hora Argentina) ante Alcoyano.

Zinedine Zidane, entrenador del Real, dio la habitual conferencia de prensa en la previa del encuentro y habló sobre todo.

Sobre el partido "trampa" y la diferencia de categoría: “Justo al contrario. Vimos lo que el equipo acaba de hacer, eliminar a un Primera. Sabemos lo que está pasando en esta competición y debemos estar al 100% desde el minuto 1. Debe ser todo lo contrario”.

Sobre los rumores que acercan a Alaba al Real Madrid: “Es un jugador que no es mío y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido de mañana. No voy a entrar en estas cosas. Lo que nos interesa es el partido de mañana”.

Sobre el posible fichaje de Mbappé: “Lo siento. El problema de nosotros es el partido de mañana, del resto estáis vosotros para hablar de este tema”.

Sobre las críticas por perder: “Me canse o no va a ser lo mismo. Va a ser igual y va a seguir. No pienso en eso. En el fútbol hay uno que gana y los demás son malos. Y no es así. Al final hay mucha gente que trabaja. No es solo ganar. Hay muchas cosas detrás. Cuando perdemos hay críticas y es también el juego. Pero eso no me va impedir seguir con lo que estamos haciendo. Siempre hemos tenido momentos complicados y el Real Madrid reacciona”.

Sobre las críticas hacia él cuando un jugador sale del Real y triunfa: “Sí, pero eso es lo fácil, decir que la culpa la tengo yo. Yo quiero a mis jugadores siempre. Hay momentos que los jugadores cuando se quedan aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid, es difícil. Y luego hay momentos que el jugador tiene que salir a demostrar. Es lo que tiene Luka. Jugar fuera y jugar dentro es diferente y lo sabemos. Luka tiene 21 años y futuro para demostrar lo que vale en el Real Madrid. Y es para todos igual. Aquí hay una competencia muy fuerte. La culpa no la tiene el entrenador. Los jugadores tienen que demostrar y es lo que quieren”.