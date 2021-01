Emotivas palabras de un campeón: "A Boca le voy a estar agradecido toda mi vida"

El Pulpo González rompió el silencio ante la prensa, luego del triunfo por penales de Boca sobre Banfield que le otorgó el título de campeón. El futbolista le agradeció emocionado al Xeneize y apuntó contra Racing.

"Estoy contento de poder obtener mi primer título con este club. Le voy a estar agradecido toda la vida a Boca, porque confió en mi en un momento muy difícil de mi carrera", comenzó diciendo. Y explicó: "Yo hace dos años no tengo una pretemporada y las cosas no venían saliendo bien y que una institución tan grande como Boca haya cerrado los ojos, haya confiado en mi y me haya abierto las puertas... le voy a estar muy agradecido".

"Me volvieron a hacer sentir futbolista", sostuvo el Pulpo que tuvo una salida conflictiva de la Academia. Y agregó al respecto: "Nunca salí a hablar, siempre respeté. Pero soy buena gente antes de ser un jugador de fútbol y me trataron mal como persona, no como deportista. Y Boca volvió a confiar en mi. Estoy esperando la pretemporada para ponerme bien y devolverle al equipo lo que me da día a día".

González debió salir lesionado faltando pocos minutos para el final del partido, porque llegó con lo justo a tapar un remate y cayó mal, por lo que debió retirarse en camilla. Es por esto por lo que sus festejos fueron más cortos y debió ir a la clínica a realizarse estudios médicos. "Me voy feliz, volvería a poner la pierna por estos colores, así como ellos se la jugaron por mi, yo me la jugaría todos los días por Boca. No me importa irme lesionado", aseguró.

"Esto es para la gente que nos apoya día a día, para el hincha de Boca", sentenció.