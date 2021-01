Férrea defensa a Messi del mendocino que hizo historia en Barcelona

Por primera vez en la historia, Lionel Messi vio la tarjeta roja vistiendo la camiseta del Barcelona. La Pulga sólo tenía dos expulsiones en su carrera, ambas con la Selección argentina, y hoy se fue a las duchas antes de tiempo en la final de la Supercopa que su equipo perdió contra el Athletic de Bilbao.

Pese a que la expulsión no influyó en el resultado del partido, ya que fue en el último minuto de la prórroga cuando el Barça ya perdía por 3 a 2, resultado que terminó siendo definitivo, Leo quedó en el foco de algunas críticas, en medio de la crisis que vive el club y ante la incertidumbre sobre su futuro.

En este contexto el mendocino Gabriel Cairo, medalla de oro olímpica y dos veces campeón del mundo con la Selección argentina de hockey sobre patines, utilizó sus redes sociales para defender a la Pulga.

"Con respecto a la tarjeta roja a Messi, no es justificable pero entiendo que toda esta situación que vive el club no ayuda a que el capitán del equipo tenga la cabeza 100x100 donde debe estar! Por una vez q explota en 17 años espero q no salgan los “illuminati” de siempre a matarlo!", escribió Cairo en Twitter junto a una foto de la Pulga.

Gabriel Cairo es una parte importante de la historia del hockey patín del Barcelona, donde ganó 8 veces la liga como jugador y una como entrenador, además de consagrarse campeón de Europa en cinco oportunidades y ganar seis veces la Supercopa de Europa, cuatro como jugador y dos como DT.

En 2013 se desvinculó del club, del que sigue siendo socio y donde su hijo juega en las divisiones menores, pero no se descarta su regreso teniendo en cuenta que apoya la candidatura presidencial de Joan Laporta.