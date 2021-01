Por un insulto homofóbico, un golfista perdió un prestigioso patrocinador

El golfista estadounidense Justin Thomas perdió el patrocinio del prestigioso diseñador de moda Ralph Lauren debido a un insulto homofóbico captado por la televisión mientras participaba de un torneo en Hawái.

"Creemos en la dignidad de todas las personas, independientemente de su edad, raza, identidad de género, etnia, afiliación política u orientación sexual", señaló Ralph Lauren Corporation en un comunicado que explica la decisión.

Thomas, de 27 años, número 3 del ranking PGA, ofendió el jueves a la comunidad gay después de fallar un tiro en el cuarto hoyo de su tercera ronda en el Torneo de Campeones de la PGA, lo que se viralizó de inmediato en las redes sociales.

Si bien se disculpó al día siguiente por su comentario "terrible e inexcusable", la firma Ralph Lauren consideró inadmisible que la marca mantuviera su patrocinio al jugador.

"Esto es parte de nuestro compromiso de larga data de fomentar culturas de pertenencia, en el lugar de trabajo y en las comunidades de todo el mundo. Estamos desanimados por el lenguaje reciente del señor Thomas, que es totalmente inconsistente con nuestros valores", agrega el comunicado que reprodujo la agencia de noticias AFP.

"Si bien reconocemos que se ha disculpado y reconoce la severidad de sus palabras, es un embajador pagado de nuestra marca y sus acciones entran en conflicto con la cultura inclusiva que nos esforzamos por defender", concluyó.

Las disculpas de Thomas

“Antes que nada, me disculpo, soy un adulto, ya estoy grandecito y no hay razón en absoluto para que yo diga algo así. Fue terrible. Estoy extremadamente avergonzado. Yo no soy así. Esto no define la persona que soy ni lo que hago. Desafortunadmente lo dije, me responsabilizo y me disculpo”.