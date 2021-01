¿Cuál será el siguiente equipo de Leo Messi?

A seis meses de que expire su contrato con el FC Barcelona, Leo Messi es libre para negociar con el club que desee, aunque no tomará una decisión definitiva sobre su futuro hasta que acabe la temporada 2020/21 en el mes de junio. Así lo desveló el futbolista argentino en su entrevista con Jordi Évole en La Sexta. El rosarino puede estar viviendo sus últimos meses como azulgrana, ya que anunció el pasado verano su deseo de abandonar el club con aquel burofax enviado a finales de agosto. El nuevo presidente del Barça, que saldrá de las elecciones del 24 de enero de 2021, y el proyecto deportivo que presente, siempre que le haga recuperar la ilusión y la competitividad, pueden ser decisivos en la decisión final de Messi.

El futuro de Messi en el FC Barcelona es incierto. El argentino reveló en su entrevista televisiva que tiene la ilusión de jugar en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de Estados Unidos. "Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasa o no lo sé, no es un ahora o en el futuro”, afirmó. El interés por acabar su carrera en la MLS hace que la opción del Manchester City sea una de las más interesantes para el rosarino, como señalan las páginas de información de apuestas que se pueden visitar y donde se pueden ver pronósticos sobre el futuro club de Messi.

El City Football Group (CFG), la corporación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) creada por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, es propietaria del Manchester City de la Premier League y el New York City de la MLS, además de muchos otros clubes repartidos por todo el mundo. El pasado mes de noviembre, el diario británico 'The Times' aseguró que el CFG ofreció a Messi un contrato para los próximos diez años, que incluiría varias temporadas como futbolistas del club inglés a las órdenes de Pep Guardiola, y el resto de su carrera deportiva en una de las distintas franquicias que tiene la corporación en todo el mundo, como es el caso del New York City. Además, al colgar las botas, el argentino se convertiría para siempre en embajador global del grupo.

La opción del Paris Saint-Germain con Neymar

Además del Manchester City, el Paris Saint-Germain, propiedad del jeque catarí Nasser Al-Khelaïfi, es otro club con la capacidad económica para afrontar el salario de Messi (8,3 millones de euros brutos al mes) y ofrecerle un proyecto deportivo competitivo para luchar por la Champions League. Además, el rosarino se reencontraría con su amigo Neymar. Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del club francés, ha abierto las puertas al desembarco del argentino en la capital de Francia. “Siempre un grandísimo jugador es bienvenido al PSG", afirmó en su presentación. Cuando quedan pocos meses para el fin de su contrato, parece claro que Manchester City, New York City o PSG será el siguiente equipo de Leo Messi en la temporada 2021/22.