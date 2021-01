Tras la muerte de su papá, Del Potro hizo emocionar a todos

Ayer murió Daniel Horacio del Potro, el padre de Juan Martín, a sus 63 años. El padre del tenista argentino campeón de la Copa Davis y ex Nº3 del mundo se encontraba internado en una clínica en CABA. En diciembre debió ser intervenido quirúrgicamente por una afección cardíaca y permanecía bajo observación médica.

Hoy, le propio tenista se expresó en las redes sociales. "Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces. Ahora te juntaste con tu otro ángel, y les pido por favor que nos cuiden y guíen desde el cielo a Mamá, mi hermana y a mi. Sos nuestro verdadero y único campeón.

Gracias por educarme con valores, con honestidad, con sacrificio y por haber hecho lo imposible para que yo pueda cumplir el sueño de jugar al tenis. No hay copa que alcance para tu mayor logro que fue haber formado y protegido esta familia.

No se como haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos.

TE AMO PA!!! 🙏♥️", expresó Juan Martín del Potro