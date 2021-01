Arde San Lorenzo: Piatti destapó la olla, destrozó a los Romero y le "pegó" a Tinelli

San Lorenzo atraviesa un confuso momento deportivo e institucional. Quedó afuera de todo, renunció el entrenador y el plantel vive una feroz interna. Luego de la goleada que le propinó Banfield, se supo que los hermanos Romero habían sido protagonistas de otro desencuentro en el vestuario y Nacho Piatti, exfutbolista del Ciclón, destrozó a los paraguayos.

"El grupo está unido menos los Romero. Les dieron las llaves del club. Hicieron echar tres técnicos. Dijeron que iban a cambiar, pero no cambiaron. Ángel Romero quebró a Herrera en un táctico. Soso no lo podía creer” , señaló el futbolista en declaraciones a ESPN y responsabilizó a Marcelo Tinelli: "El le permitió todas esas cosas: kinesiólogo (personal) dentro del club, chofer..."

"No sé por qué tantos privilegios para ellos. Si vos le das la llave del club a dos jugadores, creo que no va y pasa lo que pasó. Hicieron echar a dos o tres técnicos". Piatti regresó al club a principios de 2020 "justo cuando pasó el problema con los hermanos en el partido con Talleres" en el ciclo técnico de Diego Monarriz.

"Cuando volví al club, el grupo ya estaba medio desgastado, todo el equipo por un lado y ellos por el otro. Al principio no entendía bien por qué. Un equipo que pretende ganar cosas no puede estar así", razonó. Recordó que el grupo "trató de integrarlos de todas maneras, pero por un motivo o por el otro no lo hicieron".

"En toda mi carrera, nunca me pasó que un jugador quiebre a un compañero en un táctico", agregó y reveló: "Le dije: 'mirá Marcelo, acá pasa algo grave, tendrías que venir a poner la cara'. Y el me dijo: '¿te parece Nacho?, le van a pedir disculpas, son cosas que pasan en un entrenamiento'".

Por último, el ex Chacarita e Independiente denunció que lo "echaron" de San Lorenzo, presuntamente por su enfrentamiento con los polémicos hermanos: "Tinelli no me llamó para echarme, ni para arreglar ni para nada. Quizás se enojó conmigo el día que fuimos a concentrar sin la ropa del club -en reclamo por la falta de pago- pero nunca me lo dijo. Me sacaron por la puerta de atrás".