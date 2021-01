Wanchope se animó a ilusionar a los hinchas de Boca

El delantero de Boca Ramón Abila, autor del segundo gol en el empate ante Argentinos anoche en La Paternal que le sirvió a su equipo para clasificarse a la final de la Copa Diego Maradona, dijo que el miércoles van "por la gloria", en referencia al choque con Santos en Brasil por las semifinales de la Libertadores.



"Somos un equipo muy fuerte. Estoy feliz por el grupo, todos estamos al ciento por ciento y eso demuestra por qué estamos en instancias finales de los dos torneos", dijo 'Wanchope'.



"Queremos seguir peleando cosas importantes, ya logramos cosas y el miércoles iremos por más. Vamos por la gloria", enfatizó.



Respecto de la clasificación a la final de la Copa Maradona, por la que peleaba con Argentinos y con River, Ábila expuso: "Me enteré en el entretiempo que River perdía con Independiente, pero igual sabíamos que teníamos que ganar más allá de otros resultados".



Con respecto a su conquista y al penal que erró en el final del primer tiempo comentó: "En el gol aproveché la oportunidad y más después del penal que erré, porque estaba 'recaliente'".



Luego, habló de su permanente lesión en el pubis: "Cuando termine la temporada me voy a operar. Tuve pubalgia desde chiquito. No es excusa, estaré 20 días parado, pero es lo que más me conviene".



Por último, se le preguntó por los casos positivos de covid de dos jugadores del Santos: "Este virus es impredecible, no sabés cómo te podés contagiar. Esperemos que los jugadores del Santos se recuperen pronto", concluyó.