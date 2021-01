Ponzio fue categórico con el presente de River

Leonardo Ponzio, anoche capitán del River Plate que quedó eliminado de la final de la Copa Diego Maradona, resaltó que el equipo del DT Marcelo Gallardo necesita dar vuelta la página por Copa Libertadores y tiene “tres días para valorar el lugar” en el que está en el certamen continental.



“Tenemos tres días para valorar el lugar en el que estamos”, sostuvo el mediocampista central del elenco ‘millonario’, en referencia a haber arribado a una de las semifinales de la Libertadores.

#CopaMaradonaEnTNTsports | Leonardo Ponzio ya piensa en el partido de Copa Libertadores: "Ahora tenemos dos o tres días para recuperarnos y valorar dónde estamos."



River uD83CuDD9A Independiente pic.twitter.com/Zd2bQX8giL — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) January 10, 2021





Lo cierto es que el equipo de Núñez debe remontar una desventaja de tres goles (0-3) en el duelo desquite ante Palmeiras, en San Pablo, previsto para el martes a las 21:30.



Para el exjugador de Newell’s y Zaragoza de España, el resultado adverso cosechado ancohe en cancha de Banfield ante Independiente (0-2) no implicará un golpe más en el aspecto anímico.



“Desde lo anímico no creo que nos afecte. Este grupo confía en lo que puede hacer el martes y tratará de ser competitivo”, dijo Ponzio a la señal ‘TNT Sports’.



Con referencia al partido disputado ante la escuadra de Avellaneda, el volante central, de 38 años, reconoció que recién “en el segundo tiempo, dimos la cara”.



“En el primer tiempo, nos superaron. En el segundo, dimos la cara, tuvimos muchas situaciones para marcar y no nos alcanzó. Preferimos irnos con esa imagen”, apuntó Ponzio.