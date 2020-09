¿Para tanto? Un ex River comparó a Marcelo Gallardo con Messi y Cristiano

La salida de Ignacio Scocco dolió, y mucho en River. El delantero fue pieza clave en las coronas conseguidas por el Millonario y apenas se fue, ya comenzaron a extrañarlo. Este martes, el ahora jugador de Newell's, habló de todo y elogió a Marcelo Gallardo, comparando su ambición ganadora con la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Eso es una de las cosas que más destaco de Gallardo, la continuidad en cuanto al trabajo y sus ganas de seguir ganando. Como Messi y Cristiano, son jugadores y entrenadores que siempre buscan superar lo que hicieron el año anterior", señaló Nacho en una entrevista realizada por el programa Líbero, de TyC Sports.

Y continuó: "Entonces, para conseguir eso tenés que tener un ideólogo y uno que lleve adelante esos pensamientos, esas ganas de seguir reinventándose, de seguir peleando cosas. Es un entrenador que siempre trata de superarse". Sobre su salida de River fue claro aunque señaló que le hubiese gustado despedirse de otra manera.

"Marcelo sabía cual era mi intención el día que terminara el contrato con River, pero se me hizo más difícil de lo que pensaba porque me agarró en medio de una pandemia. Me hubiese gustado poder despedirme de otra manera, pero la decisión ya la venía sintiendo y la venía viviendo desde un tiempito atrás. La tomé por lo que siento y por lo agradecido que estoy a Newell’s". cerró.