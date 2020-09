Por qué en España aseguran que Messi se ha quedado solo en el vestuario del Barcelona

Hace casi dos semanas Lionel Messi sacudió al planeta fútbol cuando decidió patear el tablero y enviar un burofax al Barcelona para manifestar oficialmente su deseo de irse del club. Fueron días agitados en los que el crack rosarino pasó de ser refuerzo del Manchester City a quedarse a regañadientes en el conjunto Culé, donde ahora aseguran que se ha quedado solo.

En primer lugar, porque el divorcio con la dirigencia es total y la cúpula, comandada por el presidente Josep María Bartomeu, decidió correrse de la escena pública y dejar que la exposición sea toda para Messi. Y en segundo lugar, lo que podría ser más importante, porque en el vestuario ya no cuenta con los avales que supo tener.

"Messi se queda solo", analiza hoy el diario El País, que hace un repaso de las distintas etapas de Leo en el club en las que siempre tuvo su grupo de amigos. Primero fue el protegido de Ronaldinho, Deco y Thiago Motta; cuando se fueron, Messi se rodeó con Gabriel Milito, Dani Alves y José Manuel Pinto. Con Iniesta, Xavi y Puyol nunca llegó a ser amigo fraterno, pero nadie se preocupó porque la química que tenían en el campo de juego los llevó a ganar absolutamente todo.

En la última Champions que ganó el Barcelona, Messi forjó una gran amistad con Luis Suárez y Neymar, con quienes integra un grupo de Whatsapp que se llama "Los tres sudacas". Tras la salida del brasileño se sumó Arturo Vidal y también se acercó Jordi Alba, con quien compartió las últimas vacaciones. Pero ahora el uruguayo y el chileno están con un pie afuera del club.

Desde los pasillos del Camp Nou destacan que durante todo esta novela "no hubo respaldo público de ninguno de sus compañeros". En ese contexto, cobra fuerza una frase que Messi dejó en la entrevista del viernes. "No me sentí solo. Me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol es muy difícil y hay mucha gente muy falsa", disparó Leo. ¿Dardo para algún compañero?

Mientras tanto, Koeman tiene que lidiar con la refundación del Barcelona, con la idea de que Messi, cuyo principal deseo era irse, sea la piedra angular de su proyecto, y con un vestuario que "quiere al 10 sin excesivos privilegios", explica El País.