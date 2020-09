La confesión del PSG sobre Lionel Messi, que enciende alarmas en Barcelona

Manchester City, Inter y PSG fueron los tres clubes que mostraron alguna intención de contratar a Lionel Messi cuando se conoció que el argentino había pedido su salida del Barcelona. Pero una vez que confirmó su permanencia en el equipo azulgrana, el director deportivo del club parisino reveló el interés.

"Cuando nos enteramos de que quería irse del Barcelona, lo pensamos. Nos preguntamos si podría ser un posible fichaje. Estos jugadores están completamente fuera de lo común", señaló Leonardo. Esta confesión, seguramente, encenderá algunas alarmas en Catalunya teniendo en cuenta el poderío económico del club francés y porque, seguramente, volverán a la carga su la Pulga desea irse.

Noticias Relacionadas El compañero y protegido de Lionel Messi que hizo historia con la selección de España

Durante la espera por saber cuál era la decisión final de Leo, el Inter se había bajado de la pelea, reconociendo que era inviable contratarlo y expresando: "No hay nada entre Messi e Inter, no sé de dónde vienen estos pensamientos. No hay equipo que no desee un futbolista como él, pero la realidad es otra". Desde el City, el tercero en discordia, estuvieron y seguirán en silencio.