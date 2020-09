Gastón Gaudio, el último campeón de un Grand Slam sin el "big 3" en cuartos

Roland Garros 2004. Esa fue la última vez que se disputaron unos cuartos de final de un Grand Slam sin la presencia de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Y ese torneo, en particular, será recordado eternamente por los argentinos teniendo en cuenta que Gastín Gaudio se consagró campeón tras vencer a Guillermo Coria en un maratónico duelo.

Federer se operó y le puso fin a su temporada, Rafa Nadal decidió no participar del US Open, y Djokovic era el único que estaba en competencia de los tres, pero al ser descalificado en octavos de final por pegarle en forma involuntaria un pelotazo a una jueza de línea, rompe con esta racha.

Nole, en ese año, se encontraba en una etapa muy prematura en su carrera y recién había dado sus primeros pasos como profesional en torneos Challenger y Futures. No fue hasta el Australian Open del 2005 que hizo su primera aparición en uno de los cuatro torneos grandes.

El cuadro de aquellos cuartos del abierto francés fue: Nalbandián vs Gustavo Kuerten, Gastón Gaudio vs Lleyton Heweitt, Guillermo Coria vs Carlos Moyá y Juan Ignacio Chela vs Tim Henman. En semifinales, Gaudio superó a Nalbandián y Coria hizo lo propio con Henman, para luego verse las caras en esa inolvidable final.