La explicación del presidente de la Lepra ante la posible venta de una de sus joyas

Santiago Úbeda está con un pie afuera de Independiente Rivadavia. La joven promesa del club podría seguir su carrera deportiva en Paraguay pero lo llamativo es el precio por el que Sol de América se lo llevaría. Según informaron en Radio Nihuil, compraría el 50% de su pase en 15 mil dólares y los hinchas, al filtrarse el precio, estallaron de bronca.

En las redes sociales muchos mostraron su descontento y fue el propio presidente del club, Carlos Castro, quien salió a justificar la negociación con declaraciones que no sumaron. "Parece chiste, pero en 8 meses se va gratis. Eso va ser realmente un chiste. No le hicieron contrato como una joya, se termina en junio 2021 y no deja nada de nada", escribió.

Y, además, apuntó contra el representante del jugador sobre una posible renovación: "No quiere saber nada el representante porque dice que lo han tratado muy mal los antiguos, igualmente estoy tratando de eso. Santiago no se quiere ir así sin dejarle nada al club".

"Voy a hacer lo imposible para que quiera apostar y se quede un par de años en el club, estoy pensando como competimos con un club que paga en dólares y juega la Sudamericana. Santiago debe pensar en su futuro, pero haremos lo mejor para el club", cerró, aunque sus palabras convencieron poco a los simpatizantes que pidieron por su continuidad.