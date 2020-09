"No nos vayamos": las lágrimas de Thiago que conmovieron a Messi

Lionel Messi anunció hoy públicamente que decidió quedarse en Barcelona pese a que su deseo era irse. La Pulga pidió ejecutar la cláusula de libertad que tenía en su contrato pero ante la inflexibilidad que encontró en el presidente Josep María Bartomeu se encontró con que todo debería terminar en la Justicia, por eso decidió seguir para no iniciarle un juicio al club al que tanto quiere.

En la entrevista exclusiva que brindó a Goal, Messi contó cómo tomó su familia la posibilidad de irse, para dejar en claro que la decisión que estaba tomando fue muy difícil y no se trató de un capricho como algunos sectores de la dirigencia del club quisieron dar a entender.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", comenzó diciendo Leo al respecto.

Luego, relató cuál fue la reacción de sus hijos: "Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba".

Para su hijo más grande, la posibilidad de irse de Barcelona fue un baldazo de agua fría: "No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos', repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión".