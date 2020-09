Ahora que decidió quedarse, ¿qué piensa Messi del equipo y de Ronald Koeman?

A pesar de su deseo de irse de Barcelona en busca de nuevos desafíos, Lionel Messi anunció este viernes que decidió quedarse para no ir a la Justicia contra el club. Tomada la decisión, ¿qué piensa del nuevo entrenador, Ronald Koeman, y cómo ve al equipo para la próxima temporada?

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", comenzó diciendo Leo con respecto a por qué buscó irse de Barcelona, apuntando directamente contra la gestión del presidente Josep María Bartomeu.

Ahora que decidió quedarse, Leo debe mirar al futuro, sabiendo que ese proyecto ganador que pedía para el club sigue sin aparecer. "Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir, voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí", dijo al respecto.

Además, Leo se refirió a qué aspiraciones tendrá este equipo: "Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions y, la verdad, ahora no sé qué va a pasar", analizó.

Finalmente, sobre la llegada de Ronald Koeman luego de que el club despidiera a Quique Setién, consideró que "hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir", cerró.