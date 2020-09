River, sufre: llegó una millonaria oferta por un "mimado" de Marcelo Gallardo

Todo indica que Jorge Carrascal siga los pasos de Juanfer Quintero y deje River en los próximos días. El talentosos volante es buscado por el CSKA de Moscú, que volvió a la carga con una jugosa oferta. Según informan medios partidarios, llegó un ofrecimiento que sería imposible de dejar pasar.

El club ruso ya había ofrecido una importante suma por el futbolista (7.5 millones de euros) aunque fue insuficiente para los directivos millonarios. La nueva, superaría ese monto, y si la aceptan terminarían vendiendo a los dos cafeteros en una suma cercana a los 16 millones de euros, montó que traería mucha tranquilidad al club de Núñez.

Carrascal, ex futbolista del Karpaty Lviv ucraniano, comparte representante con Juanfer y por eso es probable que las dos salidas se den en conjunto, algo que ya habría sido aprobado por Marcelo Gallardo que tiene como prioridad conservar la base del equipo titular y, más allá de su debilidad por el "Neymar colombiano", el joven no se ganó un lugar entre los once.