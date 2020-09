Otra novela: guerra total entre Gareth Bale y Real Madrid

El galés Gareth Bale aseguró hoy que quiso irse del Real Madrid español durante la pasada temporada y que la entidad madrileño la negó esa posibilidad, y afirmó que sólo se queda porque tiene un contrato y debe cumplirlo, pero que su intención es marcharse.



Bale, de 31 años señaló: "Intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. No me permitieron irme, así que habrá que preguntarle a los dirigentes porque no me dejaron ir".



El galés agregó en Sky Sports: "Quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer? tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede".



En cuanto a la posibilidad de salir ahora del Real, Bale, que suma 499 cotejos y 165 tantos en toda su carrera, señaló secamente: "No lo sé, estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser sinceros".



Pese a que dese cambiar de aires el galés no está incomodo en Madrid: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso".