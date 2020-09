El Cabezón Ruggeri fustigó a Gustavo Sylvestre por lo que dijo de Malvinas

La semana pasada el periodista Gustavo Sylvestre estuvo en el ojo de la tormenta por sus dichos sobre la guerra de Malvinas. En su programa emitido por el canal C5N, el presentador hablaba de las Fuerzas Armadas y aseguró que perdieron "de forma cobarde" el conflicto bélico con el Reino Unido.

Uno de los que le pegó, y mucho, fue Oscar Ruggeri en el programa deportivo del que forma parte, 90 Minutos de Fútbol. "Realmente, le quiero contestar a Sylvestre yo. A ese maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado, todas las que le puedan entrar, de C5N, periodista. Bah, dice que es periodista, para mí no sé qué es. Le quiero contestar porque les dijo cobardes a todos los de las Malvinas, porque perdieron la guerra por cobardes, dijo. Es una locura lo que hiciste, Sylvestre. No puedo creer que nadie dijo nada. No puedo creer que en silencio, todos. A todos los de Malvinas, mis respetos por siempre", dijo el Cabezón.

Además, Ruggeri nombró a dos ex combatientes que jugaban con él en la Sexta División de Boca, clase '62, que fueron a Malvinas. "Yo creo que todos tenemos alguna persona conocida que habrá ido a las Malvinas. Yo tengo a estos dos chicos. Nunca nos contaron nada de ahí. Solamente, sí esta semana, que estaban muy tristes por lo que habían escuchado de este periodista. Muy dolidos. Ni los derechos humanos, ni las Madres de Plaza de Mayo, ni a usted, presidente: no tuvieron la delicadeza de salir a contestar. Usted, presidente, que le contesta a mucha gente. Me extraña de usted que no le salga a contestar. No sé si es por las caras de los clientes, según de dónde son, le contesta o no".

Finalmente, Ruggeri manifestó su agradecimiento a los soldados argentinos que intervinieron en la guerra: "A todos los que les tocó ir a las Malvinas; todos los argentinos, tenemos el respeto mayor, van a ser héroes para siempre, y no le tienen que hacer caso a dos o tres estúpidos que siempre tenemos acá, que no merecen ser escuchados. Y esperando, por supuesto, la respuesta de todos los que nombré. Que siempre cuando alguien dice algo, salen a responder inmediatamente. A mí me gustaría escucharlos a todos. A usted, presidente, me encantaría escucharlo decir algo. De los chicos que han muerto allá, familias destruidas enteras acá, que le han dado un poquito de ropa, le han dado un rifle, y lo han mandado a combatir con tipos que eran profesionales, que tenían ropa térmica, y armas con las que podían ver a los soldados argentinos", cerró.

Los dichos de Sylvestre se referían a la Junta Militar y no a los soldados, algo que aclaró luego en Twitter tras haber recibido tantas críticas. "Nunca hablé de los soldados ni de los veteranos ni de los héroes de Malvinas a los que siempre honré. Me referí a los Generales que condujeron esa guerra. Esa misma noche lo aclaré para no herir sentimientos que como clase 62 también viví y vivo aún", tuiteó tras la polémica.