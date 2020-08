Gustavo Sylvestre, sobre la guerra de Malvinas: "Perdieron de forma cobarde"

El periodista de C5N Gustavo Sylvestre tuvo un exabrupto que generó repudio en redes sociales al referirse a los dichos de Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado en Argentina. En medio de su editorial contra los "profetas del caos", el periodista se refirió a la guerra de Malvinas y aseguró que "la perdieron de forma cobarde".

"Hay sectores que no asumen que fueron derrotados y que han sido expulsados del poder por el voto popular y quieren seguir teniendo una voz de imposición. Quieren un gobierno débil, pero el gobierno de Alberto Fernández es todo lo contrario", sostuvo el periodista de C5N, quien pidió "denunciar y marcar a esos sectores de la sociedad".

"Parte de lo que dice Duhalde es correcto porque, lamentablemente, América Latina no solamente se ha derechizado, sino que ha realizado golpes blandos como el que le hicieron a Dilma Russeff en Brasil", agregó Sylvestre.

“Perdieron una guerra de forma cobarde”



Gustavo Sylvestre sobre los Veteranos de Malvinas. Todo mi repudio.pic.twitter.com/UJONwvH1Wh — ALT RIGHT (@AltRightOK) August 26, 2020

"Ecuador fue en el mismo sentido; en Bolivia el plan era asesinar a Evo Morales y lo sacaron del poder, pero no pudieron matarlo; y en Chile, el poder militar sostiene a Piñera, la sociedad chilena nunca se democratizó y añora al pinochetismo", enumeró el periodista K.

"Hay un deseo del periodismo de guerra y de algunos sectores de que haya estallidos y de que se produzca el caos", sostuvo Sylvestre, y luego tuvo el exabrupto sobre la guerra de Malvinas que generó repudio en redes sociales. "Perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer".

Repudio indignado la inadmisible falta de respeto de ese kirchnerista Sylvestre, hacia nuestros soldados de Malvinas. — Alejandro Fargosi (@fargosi) August 27, 2020

Tras la polémica, el periodista aclaró que su mensaje estaba dirigido a los "generales golpistas" y destacó que otros lucharon "con mucha honorabilidad". "Pido disculpas si los ofendí, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados, no de poder sino de whisky, que mandaron a esa guerra; y a los generales, que se rindieron cobardemente. No me refería a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas y que, como Martín Balza, combatieron heroicamente. Está claro que no me refería a ellos, además saben de mi respeto y mi amistad con Balza", destacó Sylvestre.

Nunca hable de los soldados,ni de los veteranos ni de los heroes de Malvinas a lis que siempre https://t.co/2UOwk8Ng7Q referi a lis Generales que condujeron esa guerra.Esa misma noche lo aclare para no herir sentimientos que como clase 62 tambien vivi y vivo aun. https://t.co/vcatRQMVrp — Gustavo Sylvestre (@Gatosylvestre) August 27, 2020

Por último, el periodista K también hizo su descargo en Twitter. "Soy clase 62. Estuve reincorporado por Malvinas. Para los que arman campañas en las redes. Y tratan de afectar la honorabilidad de las personas. Y defiendo la Causa Malvinas y la he seguido siempre. Y los seguiré acompañando".