Chiquito Romero, cerca de sumarse a otro histórico equipo de la Premier League

Sergio Romero esta cerca de dejar Manchester. El ex arquero de la Selección Argentina no tuvo mucho protagonismo en las últimas temporadas y desea tener más minutos. Ante esto, y teniendo en cuenta que Ole Gunnar Solskjaer no lo tiene en sus planes, Chiquito podría seguir su carrera en el Aston Villa.

Según informan diversos medios en Inglaterra y Argentina, el arquero, de 33 años, llegará para sustituir a Pepe Reina tras la marcha del arquero español a la Lazio, y podría formar parte de la operación que involucra al volante Jack Grealish, máxima figura del combinado de Birmingham.

Si se concreta su salida, Romero dejará el United tras cinco temporadas, en las que conquistó una Europa League, una FA Cup, una Community Shield y una Copa de la Liga. Aston Villa, en tanto, quiere reforzar su plantel mezclando experiencia con juventus y en sus planes también aparece el defensor de River, Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel.

Aston Villa es un equipo histórico en Inglaterra, pues con más de 100 años de antigüedad, es uno de los ‘padres fundadores’ del futbol inglés y aunque parezca extraño, de igual modo es uno de los más ganadores si contamos un palmarés general.