Le aconsejaron a Hamilton aprender de los errores y salió a responder

El piloto Lewis Hamilton se pronunció en sus redes sociales dos días después de recibir dos sanciones en el Gran Premio de Rusia. El británico recuerda que no es perfecto y promete aprender de los ocurrido en Sochi para hacerlo mejor en la próxima carrera.

"Puede que no siempre haga bien ante adversidades. Puede que no siempre reaccione como quieren que reaccione cuando la tensión es alta, pero soy humano después de todo y me apasiona lo que hago. Aprendo y crezco cada día y aprenderé y seguiré luchando en la siguiente. Gracias a esos que seguís apoyándome y están ahí luchando conmigo. ¡Todavía nos levantamos!", expresó Hamilton en sus redes sociales.

Por su parte, el director deportivo de la F1, Ross Brawn, descartó hoy alguna "conspiración" contra el británico Lewis Hamilton tras las sanciones que recibió en el Gran Premio de Rusia, y le aconsejó al piloto de Mercedes "aprender de los errores y situaciones como ésta".



Hamilton, quien resultó tercero en Rusia y no pudo igualar el domingo pasado el récord de 91 carreras ganadas por Michael Schumacher, fue penalizado con 10 segundos en tanto que la Mercedes recibió una multa económica por practicar salidas fuera de la zona designada para ello.

"Existe la mala suerte y los errores ocurren, lo que importa es cómo respondes. Es fácil pensar que el mundo está en tu contra, pero casi siempre hay algo que podías haber hecho de forma diferente y aprender de ello", dijo Brawn en su habitual columna posterior a cada Gran Premio en la web oficial de la Fórmula 1, replicada por el diario español Mundo Deportivo.



Brawn recomendó a Hamilton "recuperarse y volver más fuerte. Lewis ha tenido algo de mala suerte en las últimas carreras, con las penalizaciones de Monza y ahora de Sochi. Personalmente me alejaría, curaría mis heridas y pensaría cómo podría evitar esas incidencias en el futuro", añadió el director deportivo de la F1.