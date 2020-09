Sebastián Villa rompió el silencio y habló de su compleja situación en Boca

Sebastián Villa, sobre quien pesa una denuncia por violencia de género de su expareja, Daniela Cortes, rompió este lunes el silencio y se refirió a la situación que le toca vivir en Boca, que lo encuentra sin la posibilidad de jugar. Sostuvo que en "el club" nunca lo notificaron "de ninguna sanción" en su contra y que está preparado para jugar cuando Russo lo disponga.

"A mí no me avisaron nunca ni me dijeron de ninguna sanción ni nada por el estilo. Por eso me sigo preparando para estar a disposición del cuerpo técnico, ya que quiero estar. Y el día que me toque, voy a dar lo mejor de mí como siempre lo hice", expresó el colombiano en referencia al rumor que la dirigencia Xeneize decidió que no juegue hasta que se resuelva su situación.

En diálogo con TyC Sports, agregó: "Siempre me preparé para jugar, porque soy un gran profesional, y si bien no estoy en la lista para jugar la Libertadores, siempre trabajo de la mejor manera porque soy un guerrero". Sobre este último punto, Villa dijo que que a Miguel Ángel Russo "siempre le digo que quiero estar" y agradeció el apoyo de los fanáticos xeneizes.

Villa estuvo a punto de pasar hace un mes a Atlético Mineiro, pero primero la oferta del club brasileño no satisfizo a la dirigencia "xeneize" y posteriormente el que le bajó el pulgar fue el propio presidente de la entidad de Belo Horizonte. La trama de violencia de género salió a la luz en la madrugada del 28 de abril y, en las últimas horas, surgió el rumor de que la justicia argentina daría un veredicto a finales de noviembre.