Fue campeón con Boca y está por dirigir al equipo más ganador del siglo

Luego de su experiencia como director técnico del Shabab Al-Ahli Dubai FC de Emiratos Árabes, de donde fue despedido el pasado mes de marzo con la excusa de que no pudo quedarse con los tres puntos en un partido que iba ganando 2-0 y finalmente terminó 2-2, y de sus pocos días al frente del Al-Sharjah, al cual no alcanzó a dirigirlo ni un partido, Rodolfo Arruabarrena podría volver a sentarse en un banco de suplentes, aunque esta vez no en el fútbol árabe, sino en el africano.

Es que el Al-Alhy de Egipto tiene al ex-técnico de Boca como el candidato principal para tomar la dirección técnica del equipo, en caso de que el actual entrenador, el suizo René Weiler, confirme en los próximos días que no continuará en su cargo.

La particularidad de la noticia es que, en caso de que se concrete su llegada, Arruabarrena no dirigirá a un equipo más, sino a un verdadero gigante de África, que, gracias a sus 41 títulos conquistados desde el 2000 hasta la fecha, es el equipo más ganador del siglo XXI. Por debajo suyo se encuentran Bayern Münich (40), Lincoln de Gibraltar (40), Barcelona (34), Porto, Shakhtar Donetsk, Dínamo Zagreb, Celtic, Sheriff Tiraspol de Moldavia, Auckland City (todos con 33) y Real Madrid (30).