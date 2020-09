La sorpresiva crítica de Ronald Koeman a Ansu Fati, ¿qué dijo?

Ronald Koeman se estrenó con goleada como entrenador del Barcelona en partido oficial. El holandés realizó su primera rueda de prensa post-partido tras enfrentarse ante el Villarreal, y realizó una inesperada crítica sobre la gran figura del partido, Ansu Fati. El DT destacó su trabajo, aunque admitió que a veces le falta un poco de concentración para lograr su mejor rendimiento.

"Hay que destacar el juego y rendimiento de Ansu Fati. Me quejaba un poco de la semana pasada por no tener el máximo rendimiento en la pretemporada. Tiene solo 17 años, tendrá un gran futuro, debe mejorar cosas. A veces le falta un poco de concentración", y siguió: "Una de mis críticas fue en el amistoso ante el Elche. No fue bueno. Hoy, sí".

Sobre el partido, Koeman resaltó la "gran primera parte" de sus pupilos. "Hemos marcado cuatro goles, con buen juego, mucho ritmo y muchos cambios de posición arriba. Para mí lo importante es si tenemos el tipo de jugadores para este sistema y sí que los tenemos, lo hemos demostrado. El único pero es que en la segunda parte perdimos demasiados balones y bajamos el ritmo".

Por último, no cerró las puertas a incorporar un delantero antes de que se cierre el mercado de fichajes. "Siempre es bueno tener un '9' para tener otro plan de juego arriba, pero podemos jugar perfectamente sin un '9' claro en el campo", finalizó.