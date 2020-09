El ídolo de River que puede quedarse sin jugar hasta el próximo año

Juan Fernando Quintero se despidió de sus compañeros y el mundo River hace más de un mes, pero todavía no logra cerrar su traspaso al fútbol de China. A pesar de que está autorizado a no entrenarse con el plantel, y no se lo incluyó en la lista de buena fe para la Copa Libertadores, todavía pertenece al club de Núñez.

En esta transferencia, que desde un principio se manifestó como desprolija, hay un tema crucial a resolver; la imposibilidad de conseguir la visa laboral para ejercer en el gigante de Asia, principal escollo que traba la operación.

Mientras se entrena en su tierra natal, bajo las órdenes del fisioterapeuta de la Selección de Colombia, el zurdo espera poder cerrar su pase y en River piden a gritos que se concrete ya que necesitan el dinero.

Si las cuestiones burocráticas no se resuelven en lo inmediato, algo que no parece que vaya a suceder, el colombiano se quedará sin jugar hasta el 2021 o deberá volver a River a respetar su contrato.