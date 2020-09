El ataque de furia del Kun Agüero tras perder en el Fall Guys

El jugador argentino Sergio Kun Agüero fue protagonista de un tenso momento al quedar eliminado de un torneo organizado por el streamer español, Ibai Llanos.

El youtuber estaba jugando al Fall Guys con el Kun, pero este perdió y perdió absolutamente la cabeza: agarró una botella de agua y lo estrelló varias veces contra el escritorio.

"Cortamos streaming, chicos. Esto no lo puede ver Pep Guardiola", cerró Ibai. Luego de este episodio, Agüero escribió: "Por suerte no era un mando. Era una botella de agua, je! Igual no recomiendo que copien lo mismo. Pone un clip la próxima cagandome de risa. Así no piensan que estoy loco", escribió el goleador.