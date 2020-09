A Luis Suárez le preguntaron por San Lorenzo y su respuesta fue clara

Luis Suárez fue protagonista de una emotiva despedida del Barcelona, pero en medio de la conferencia de prensa le preguntaron si recibió un sondeo por parte de San Lorenzo.

"De #SanLorenzo no me llegó nada". Luis Suárez durante la conferencia de prensa despedida en #Barcelona.pic.twitter.com/E5YqNg0Bhs — Vamos Ciclón - San Lorenzo (@VamosCiclonSL) September 24, 2020

"De San Lorenzo no me llegó nada, lo vi en su momento cuando se dijo todo, pero a mí expresamente no me llegó nada....una lástima", declaró Suárez, esbozando una sonrisa.

Marcelo Tinelli, presidente del Ciclón fue quien le abrió las puertas al uruguayo, confeso simpatizante del club de Boedo, para que juegue en el fútbol argentino.