Gran gesto de la Secretaría de Deportes con Brian Rosso tras la polémica con la Asociación Argentina de Remo

La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, aseguró que la beca deportiva del remero marplatense Brian Rosso, quien fue apartado del seleccionado argentino, será recompuesta ya que la situación del atleta le parece "injusta".

"Vamos a recomponerle la beca a Brian Rosso porque entendemos como injusto que un deportista que dedicó tantos años a representar a su país se quede sin ningún tipo de sostén y sin previo aviso. Ya lo hemos hablado con él", afirmó Arrondo en declaraciones al programa radial marplatense Brisa Deportiva.

Brian Rosso, de 33 años y medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima (en cuádruple), fue sancionado el 11 de marzo de este año por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) por seis meses debido a actos de "indisciplina", durante una concentración en Tafí del Valle.

La reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia de coronavirus le dio esperanzas a Rosso de poder buscar una plaza, ya que se había cumplido su suspensión. Sin embargo, la Asociación Argentina informó que el cuerpo técnico de la Selección no lo iba a tener en cuenta y Rosso quedó sin poder competir, sin posibilidad de ir a Tokio y sin la beca, que era su único sostén económico.

"Por gente así es que uno no pierde la fe en Argentina. Se me quitó todo de manera arbitraría y sé que hay mucha gente que está detrás de esto para que no pase más. Este es un buen comienzo, gracias Inés Arrondo y Daniel Díaz", escribió Rosso en su cuenta de Twitter.

Por gente así es que uno no pierde la Fe en Argentina. Se me quitó todo de manera arbitraría y se qué hay mucha gente que está detrás de esto para que no pase más. Este es un buen comienzo, gracias @ines_arrondo @DanielDiaz_ARG https://t.co/2XBECpIMXC — Brian Rosso (@brarosso) September 23, 2020

Arrondo declaró que en su gestión fue "importante el haber accionado medidas y políticas que apuntaron a sostener a los clubes, federaciones y atletas de representación nacional. Sostener a las personas y al recurso humano".