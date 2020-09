Tras una dura salida del Barcelona, la última foto publicada por Arturo Vidal

View this post on Instagram

Hoy empiezo con mucha ilusion una nueva etapa en mi carrera. Gracias @Inter por creer en mi, a mis nuevos companu0303eros y todos en el Club por la linda bienvenida. Espero que podamos ganar muchas cosas juntos. Forza Inter!!!ud83dude09ud83dudc4dud83cudffdud83dudcaaud83cudffdud83dudd25ud83dudc51ud83dudc51u26bdufe0f