La inesperada decisión de Barcelona que complica la salida de Luis Suárez

La bomba de la jornada tuvo como protagonista a Luis Suárez. El uruguayo tenía acordada su salida del Barcelona y su destino parecía estar en el Atlético Madrid. Sin embargo, desde España, aseguran que el pase se enfrió teniendo en cuenta que los dirigentes culés cambiaron de opinión y no aceptan que se vaya gratis, ya que no quieren beneficiar a un rival directo.

Este lunes se reunió la junta directiva del club catalán y aunque existía un acuerdo de palabra entre ambos para terminar su vínculo, Bartomeu volvió hacia atrás y no dará luz verde a la salida del salteño bajo los términos pactados. El cambio de planes deja la situación en un punto muerto que no se sabe si se podrá retomar.

Una de las condiciones que debía cumplirse era que no podía irse a ninguno de los equipos top especificados por el club en una lista, entre los que estaban Real Madrid, PSG, Manchester City y Manchester United, pero donde no figuraba el Atlético. Ante esto, el charrúa avisó que si no juega en el equipo de Simeone se quedará en Barcelona para ganarse un lugar.

uD83DuDEA8 Se complica el fichaje de Luis Suárez por el Atlético: el Barça se opone a que el uruguayo llegue gratis.



uD83DuDC49 Lo cuenta @jrdelamorena en @ElTransistorOC https://t.co/B0ZRq9FssC — Onda Cero (@OndaCero_es) September 21, 2020

Los colchoneros, por su parte, no quieren esperar mucho a definir si se cierra o no el fichaje de Suárez y contemplan la opción de Edinson Cavani, que está sin equipo tras vencer su contrato en el PSG el pasado 30 de junio.